Камару Усман предложил Исламу Махачеву подраться

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) в беседе с россиянином Исламом Махачевым (22-1) сообщил, что их бой мог бы продать много платных трансляций. Диалог Усмана и Махачева опубликовал YouTube-канал Anatomy of a Fighter.

«Мы смогли бы с тобой продать много платных трансляций?», — спросил Махачев Усмана, на что Усман ответил: «Конечно. Но только если у тебя и у меня будут чемпионские пояса». Затем Махачев спросил Усмана: «Ты спустишься ко мне в легкий вес?». «Нет уж — ты же средневес (смеется). Посмотрите, какой он большой! Он выше меня! Крупный парень», — ответил Усман.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей. Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

(Давид Хачатрян)