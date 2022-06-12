Прохазка о встрече с Блаховичем после боя: "Я послал ему воздушный поцелуй"

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) рассказал о встрече с Яном Блаховичем (29-9) после победы над Гловером Тейшейрой (33-8)? на UFC 275.

«Наш разговор был немного дружелюбным, и в то же время немного агрессивным, — сказал Прохазка на пресс-конференции после турнира. — Я сказал ему: «Окей, погнали!», а он, завидев камеры, начал вести себя агрессивно. Я послал ему воздушный поцелуй и сказал: «Я люблю тебя», потому что он был на взводе. Сперва он улыбался, был дружелюбным, но как только я сказал ему, что буду драться с ним, он тут же начал кричать: «Я хочу боя!». Поэтому я сказал ему: «Я люблю тебя, Ян. Давай поговорим в клетке».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Блахович в последнем бою победил Александра Ракича (14-3) техническим нокаутом в третьем раунде 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.