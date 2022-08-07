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Сегодня, 15:49

Адесанья — о бое с Перейрой: «Собираюсь его нокаутировать»

Адесанья заявил, что собирается нокаутировать своего будущего оппонента Перейру
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) подтвердил, что в бою с Алексом Перейрой (6-1) будет искать возможность нокаутировать бразильца.

«Я всегда дерусь с тем, с кем никто не хочет драться. Против того, от которого все убегают. Я же бегу ему навстречу, — сказал Адесанья в интервью SportsCenter. — Когда он победил меня, у меня не было мыслей взять реванш. Я не держу поражения в себе, такие вещи я сразу же отпускаю. Но вселенная подарила мне еще одну возможность подраться с ним. Идеальный аллей-уп. Я собираюсь нокаутировать этого придурка».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
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