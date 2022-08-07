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Сегодня, 16:52

Дэн Хукер обратился к Фергюсону: «Давай подеремся на UFC 281!»

Дэн Хукер предложил Тони Фергюсону подраться на турнире UFC 281
Давид Хачатрян
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32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) не перестает обращаться к бывшему временному чемпиону UFC Тони Фергюсону (23-5) с предложением провести бой 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

«Мэдисон-сквер-гарден. UFC281. Давай сделаем это!» — написал Хукер в Twitter, обращаясь к Фергюсону и прикрепив их совместное фото.

Хукер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Арнольду Аллену (18-1) техническим нокаутом в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дэн Хукер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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