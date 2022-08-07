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Сегодня, 15:37

Дмитрий Кудряшов: «Таких как Емельяненко много: напился, подрался — в тюрьму»

Кудряшов верит, что Александр Емельяненко может набрать свою прошлую форму
Давид Хачатрян
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов (25-5) верит, что Александр Емельяненко (28-9) может набрать свою прошлую форму.

«Способен ли Александр Емельяненко вернуться в нормальную форму? Если он этого пожелает всеми фибрами своей души, то, конечно, вернется, — сказал Кудряшов в интервью проекту «Люди спорта». — Он популярный товарищ, делает деньги на боях. С кем он дрался в последний раз? С Монсоном, и у него это получается, люди смотрят и любят его, потому что, наверное, таких, как он, много: напился, подрался — в тюрьму».

Следующий поединок Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (13-16) на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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