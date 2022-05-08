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Сегодня, 15:45

Александр Волкановски: «Я ем шоколад каждый вечер, вожу его везде с собой»

Чемпион UFC в полулегком весе Волкановски рассказал о любви к шоколаду
Никита Горшенин
Корреспондент
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о любви к шоколаду.

«Диета — это ключ к успеху, но ты все равно можешь исхитряться и баловать себя долькой шоколада, — сказал Волкановски в интервью GQ Sports. — Я люблю завершать им каждый мой день. Шоколадки всегда со мной, даже после взвешивания. И перед тем, как я пойду спать и перед боями я съедаю немножечко шоколада. Так я лучше себе чувствую, он дает мне энергию, я сладкоежка, и очень люблю это дело. Мне никогда не надоедает шоколадет и никогда не надоест».

9 апреля Волкановски победил Корейского Зомби техническим нокаутом и провел третью защиту пояса.

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