Александр Волкановски: «Я ем шоколад каждый вечер, вожу его везде с собой»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о любви к шоколаду.

«Диета — это ключ к успеху, но ты все равно можешь исхитряться и баловать себя долькой шоколада, — сказал Волкановски в интервью GQ Sports. — Я люблю завершать им каждый мой день. Шоколадки всегда со мной, даже после взвешивания. И перед тем, как я пойду спать и перед боями я съедаю немножечко шоколада. Так я лучше себе чувствую, он дает мне энергию, я сладкоежка, и очень люблю это дело. Мне никогда не надоедает шоколадет и никогда не надоест».

9 апреля Волкановски победил Корейского Зомби техническим нокаутом и провел третью защиту пояса.