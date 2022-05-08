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Сегодня, 16:32

Стало известно состояние Тони Фергюсона после страшного нокаута в бою с Чендлером

Компьютерная томография не выявила повреждений у Тони Фергюсона после боя с Майклом Чендлером
Давид Хачатрян
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Компьютерная томография не выявила повреждений у Тони Фергюсона (25-7) после боя с Майклом Чендлером (23-7) на UFC 274, сообщил журналист Майк Бон в Twitter. «Эль Кукуй» был выписан из местной больницы и отправлен домой, добавил журналист.

Фергюсон во второй раз в карьере проиграл нокаутом. В поединке с Чендлером Фергюсон упал в глубокий нокаут, когда пропустил во втором раунде мощный фронт-кик в челюсть. Несколько минут сотрудники UFC помогали американцу очнуться, встать и выйти из клетки.

Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
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