Стало известно состояние Тони Фергюсона после страшного нокаута в бою с Чендлером

Компьютерная томография не выявила повреждений у Тони Фергюсона (25-7) после боя с Майклом Чендлером (23-7) на UFC 274, сообщил журналист Майк Бон в Twitter. «Эль Кукуй» был выписан из местной больницы и отправлен домой, добавил журналист.

Фергюсон во второй раз в карьере проиграл нокаутом. В поединке с Чендлером Фергюсон упал в глубокий нокаут, когда пропустил во втором раунде мощный фронт-кик в челюсть. Несколько минут сотрудники UFC помогали американцу очнуться, встать и выйти из клетки.

Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.