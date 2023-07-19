Ислам Махачев ответил Волкановски: «Прими бой»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) ответил чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (26-2), который написал, что россиянин избегает реванша с ним, требуя поединка с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом (21-3) в Абу-Даби, ОАЭ.

«Так ты прими бой», — написал Махачев в Twitter, обращаясь к Волкановски.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.