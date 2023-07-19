Илия Топурия обратился к Волкановски: «И куда ты убегаешь?»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) раскритиковал чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) за то, что тот хочет провести реванш с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (24-1), а не защищать титул против него.

«И куда ты убегаешь?» — обратился Топурия к Волкановски в Twitter.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.