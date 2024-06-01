UFC 302: время начала и где смотреть бои турнира

UFC 302 пройдет в Ньюарке в ночь на 2 июня

В ночь с 1 на 2 июня в американском городе Ньюарк состоится турнир UFC 302 на арене «Пруденшал-центр». Вечер смешанных единоборств начнется в 01.00 по московскому времени.

Смотреть все бои турнира UFC 302 можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 05.00 мск.

В главном бою UFC 302 действующий российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту пояса в противостоянии с экс-временным чемпионом промоушена из США Дастином Порье.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с боями Махачев — Порье, Шон Стриклэнд — Пауло Коста и другими.

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