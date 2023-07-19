Штырков о бое Стерлинг — О`Мэлли: «Один — везунчик, другой — проект UFC»

Боец ММА Иван Штырков поделился мнением о предстоящем боя Алджамейна Стерлинга и Шона О`Мэлли за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я до сих пор в шоке от того, что Шон О'Мэлли якобы дерется на таком уровне. До сих пор убежден, что О'Мэлли проиграл Петру Яну. Не суть. Дело в том, что Стерлинг тоже любимчик UFC. Один — везунчик, а второй — проект. У О'Мэлли нет шансов, если Стерлинг подерется с ним, как с Петром. Настолько слабая у него борьба. Я не понимаю, что он собирается ей противопоставить. В стойке Алджамейну будет тяжело, но замучить в борьбе... О'Мэлли невероятно удобен Стерлингу как оппонент в борьбе», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.