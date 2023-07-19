Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:14

Штырков о бое Стерлинг — О`Мэлли: «Один — везунчик, другой — проект UFC»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Иван Штырков поделился мнением о предстоящем боя Алджамейна Стерлинга и Шона О`Мэлли за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Я до сих пор в шоке от того, что Шон О'Мэлли якобы дерется на таком уровне. До сих пор убежден, что О'Мэлли проиграл Петру Яну. Не суть. Дело в том, что Стерлинг тоже любимчик UFC. Один — везунчик, а второй — проект. У О'Мэлли нет шансов, если Стерлинг подерется с ним, как с Петром. Настолько слабая у него борьба. Я не понимаю, что он собирается ей противопоставить. В стойке Алджамейну будет тяжело, но замучить в борьбе... О'Мэлли невероятно удобен Стерлингу как оппонент в борьбе», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алджамейн Стерлинг
Иван Штырков
Шон О`Мэлли
UFC
0
Читайте также
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нурсултон Рузибоев подерется с Кайо Борральо 4 ноября на UFC в Бразилии

Ислам Махачев ответил Волкановски: «Прими бой»
Новости
RSS RSS
Все новости