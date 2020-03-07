Бывший тренер Емельяненко рассказал, как Федор ударил футболиста

Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как Федор применил физическую силу по отношению к агрессивно настроенному футболисту. Былдин работал с Емельяненко с 2000 по 2003 годы, когда тот выступал за команду Russian Top Team.

— Есть в Туле ночной клуб «Премьер», мы туда заглянули после боя, — сказал Былдин. — Выпили винишка, хотели отпраздновать. Как-то я попал за стол с футболистами «Арсенала», те с девчонками сидели. Хотя меня никто не звал. Вижу, ребятам-футболистам это не понравилось. Я нагловатый был, неправильно себя вел. Признаю. Храбрая вода многих подводила. Начинают меня просить, чтоб удалился...

— Футболист?

— Да. Высокий, чертовски хорош собой. Захотел объяснить мне, что не стоит находиться за их столом. Приглашает на улицу: «Пойдем, объясню тебе». Ведет бить. Федор это увидел. Я этого парня ударил — он согнулся. Тут подоспевший Федор приложился. Так, что бедный футболист выгнулся уже в другую сторону. Кинулся бежать!

— Куда глаза глядят?

— Нет, к ночному клубу. Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой — закрытые. Так футболист бьется в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьется. Лишь бы укрыться. Это один из моментов, довольно безобидный. Бывали и повеселее.

43-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. Он считается одним из лучших тяжеловесов в смешанных единоборствах в истории. (Илья Андреев, Юрий Голышак)