Соннен: «У Петра Яна чертовски хорошее чувство юмора»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что понял, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) обладает хорошим чувством юмора, когда россиянин предложил Генри Сехудо (16-2) быть его секундантом 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

«Ян довольно прямолинейный, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он не говорит на английском языке, он не собирался раскручивать поединки. Но теперь все наоборот. Ян зашел в Twitter, чтобы найти секундантов на бой со Стерлингом. Я сам чуть не предложил Яну помощь. Я мог бы помочь ему во всем, в чем он нуждается. Потом я понял, что рад, что не предложил свою помощь, потому что я выглядел бы дураком.

Оказывается, Ян просто шутил. У Яна чертовски хорошее чувство юмора. Он играется с Генри. Он сказал Генри не давать ему дерьмовых советов — просто приносить воду и держать полотенце. Я ставлю на то, что Хабиб и его команда будут в углу Яна".

Реванш между Яном и Алджамейном Стерлингом (20-3) состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.