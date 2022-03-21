Джон Маккарти: «Канело уничтожит Камару Усмана»

Бывший рефери Джон Маккарти не верит в чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом по правилам профессионального бокса. Об этом Маккарти сообщил в своем подкасте Weighing In.

«Я на стороне Даны, — сказал Маккарти. — Если бы Дана действительно считал, что его боец может победить боксера на его поле, он бы организовал этот бой. Это принесло бы немало денег. Но давайте говорить начистоту. Я ни в коем случае не пытаюсь оскорбить Камару Усмана, потому что он фантастический чемпион. Но в боксерском поединке Канело уничтожил бы Камару».

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0). Поединок состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада. Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона на UFC 268, победив единогласным решением судей.