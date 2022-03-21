Джейк Пол предложил давать бонус каждому победителю боя в UFC

Блогер и боксер Джейк Пол вновь поднял тему зарплат бойцов UFC. Пол предложил платить победителю каждого боя по 50 тысяч долларов в виде бонуса, если боец показал яркое выступление.

«Мне нравится, когда бойцам платят, — написал Пол в Twitter. — У меня идея: выделяйте бонус в размере 50 тысяч долларов каждому победителю. 12 боев в турнире, 600 тысяч долларов на бонусы за турнир. За год UFC проводит 45 событий, общая сумма бонусов 27 млн долларов (2,7% от прибыли компании). Если победитель боя не заслуживает бонуса (из-за скучного выступления), то распределите 50 тысяч долларов между теми, кто показал в карде яркий бой. Показываешь яркий бой — получаешь больше денег. Как вам идея?»

Ранее Пол предложил Дане Уайту пари, если тот организует ему бой с Конором Макгрегором. «Если я выиграю, ты будешь оплачивать медицинское обслуживание всех своих бойцов. Если я проиграю, то пожертвую свои деньги всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой», — писал Пол в Twitter.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.