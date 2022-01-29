Пулеметчик после победы над Дациком назвал имя желаемого следующего соперника

Боец Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик после победы над тяжеловесом Вячеславом Дациком назвал имя желаемого следующего соперника.

«Какой бой сейчас хочу? Хочу стать чемпионом мира, и я иду к этому, — сказал Пулеметчик «СЭ». — Кто по сопернику? [Тимур] Никулин, может быть, если этот бомж соберет деньги. Я его жду».

«Он проиграл? Ничего страшного. Маленькие неприятности случаются. Восстанавливайся, друг. Если ты мне будешь интересен, я тебя вырублю. А так я буду больше смотреть в сторону профессионального бокса».

Дукаев и Никулин уже проводили бой по правилам бокса в августе прошлого года на одном из турниров лиги «Правда». Тогда Пулеметчик уступил сопернику единогласным решением судей.

28 января в главном событии турнира по боксу на РЕН ТВ Дукаев победил Дацика судейским решением.