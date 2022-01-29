Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:45

Пулеметчик про бой с Дациком: «Это был лучший бой Славы. Брат, не выходи больше драться»

Пулеметчик обратился к Дацику после победы над ним
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Боец Зелимхан Пулеметчик Дукаев обратился к Вячеславу Дацику после победы над ним.

«Доволен ли тем, как провел поединок? Нет, — сказал Дукаев «СЭ». — Может быть, что это и правильно, но я опять пожалел [соперника]. Во втором раунде я понял, что могу рубануть. Когда смотрел в его глаза было много труда. Только труд, и я как волк увидел в нем хищника, и я не могу... Уважение к его возрасту и труду».

«Кто я такой — Пулеметчик, который буквально два-три года назад появился в мире виртуальной славы. А Вячеслав Дацик уже давным-давно».

«Это был лучший бой Славы. Он не раз пересмотрит, а затем признается, что это был его лучший бой. Я пожелал бы Славе скорейшего восстановления. Брат, не выходи больше драться. Это чисто от себя желаю. Не давай больше бои людям, которые не стоят этого. Ты красиво завершил. Не давай себя рубить, брат. Завершайся. Я безумно тебя уважаю».

Дукаев единогласным решением судей выиграл у Дацика. Бойцы возглавили боксерский турнир на РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик
ММА
7
0
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сегодня у меня был пульс ударов 100». Кокляев оценил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Пулеметчик — о Никулине: «Могу его вырубить, если этот бомж соберет деньги и будет мне интересен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости