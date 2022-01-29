Пулеметчик про бой с Дациком: «Это был лучший бой Славы. Брат, не выходи больше драться»

Боец Зелимхан Пулеметчик Дукаев обратился к Вячеславу Дацику после победы над ним.

«Доволен ли тем, как провел поединок? Нет, — сказал Дукаев «СЭ». — Может быть, что это и правильно, но я опять пожалел [соперника]. Во втором раунде я понял, что могу рубануть. Когда смотрел в его глаза было много труда. Только труд, и я как волк увидел в нем хищника, и я не могу... Уважение к его возрасту и труду».

«Кто я такой — Пулеметчик, который буквально два-три года назад появился в мире виртуальной славы. А Вячеслав Дацик уже давным-давно».

«Это был лучший бой Славы. Он не раз пересмотрит, а затем признается, что это был его лучший бой. Я пожелал бы Славе скорейшего восстановления. Брат, не выходи больше драться. Это чисто от себя желаю. Не давай больше бои людям, которые не стоят этого. Ты красиво завершил. Не давай себя рубить, брат. Завершайся. Я безумно тебя уважаю».

Дукаев единогласным решением судей выиграл у Дацика. Бойцы возглавили боксерский турнир на РЕН ТВ.