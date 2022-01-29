Пулеметчик — о Никулине: «Могу его вырубить, если этот бомж соберет деньги и будет мне интересен»
Боец Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик после победы над тяжеловесом Вячеславом Дациком назвал имя желаемого следующего соперника.
«Какой бой сейчас хочу? Хочу стать чемпионом мира, и я иду к этому, — сказал Пулеметчик «СЭ». — Кто по сопернику? [Тимур] Никулин, может быть, если этот бомж соберет деньги. Я его жду».
«Он проиграл? Ничего страшного. Маленькие неприятности случаются. Восстанавливайся, друг. Если ты мне будешь интересен, я тебя вырублю. А так я буду больше смотреть в сторону профессионального бокса».
Дукаев и Никулин уже проводили бой по правилам бокса в августе прошлого года на одном из турниров лиги «Правда». Тогда Пулеметчик уступил сопернику единогласным решением судей.
28 января в главном событии турнира по боксу на РЕН ТВ Дукаев победил Дацика судейским решением.