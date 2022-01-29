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Стецуренко после победы над Никулиным: «Выйти по кикбоксингу у него мужества не хватит»

Кикбоксер Стецуренко прокомментировал победу над кулачным бойцом Никулиным
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Ветеран кикбоксинга Александр Стецуренко прокомментировал победу над кулачным бойцом Тимуром Никулиным.

«Тимур Никулин не вышел бы на бой, если бы были еще удары ногами, потому что это вообще не его стихия, — сказал Стецуренко «СЭ». — Он сразу сказал, что не готов с ногами. Только бокс, но в перчатках для ММА. К сожалению, ног не было».

«Была ли устная договоренность в день боя? Да, — продолжил Стецуренко. — Он сразу сказал, что готов только побоксировать. Выйти по правилам кикбоксинга он не согласился бы никогда. Он может только что-то говорить, но выйти по кикбоксингу у него мужества не хватит».

Стецуренко нокаутом во втором раунде выиграл у Никулина. Бойцы сразились в со-главном событии турнира AMC Fight Nights 108, который проходил 28 января в Москве.

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