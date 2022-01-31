Американский боец легчайшего дивизиона UFC Шон О'Мэлли рассказал о поединке мечты против россиянина Петра Яна.

«Если просто назвать одного человека, то это, пожалуй, Петр Ян, русский парень, — сказал О'Мэлли на подкасте Bradley Martyn's Raw Talk. — Он гребаный гангстер. В моих глазах он сейчас один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, что получился бы крутой бой».

«Я не смотрю на Петра Яна, как на бойца, которого мне не по силам победить, — продолжил он. — Я бы не стал говорить, что хочу драться с ним, если бы не верил в то, что смогу одолеть его. Прямо сейчас я бы мог победить любого в легчайшем дивизионе. Я верю, что мои навыки находятся на высоком уровне».

В настоящее время Петр Ян является временным чемпионом легчайшего дивизиона UFC. На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в США, Ян сразится с Алджамейном Стерлингом. На кону пояс неоспоримого чемпиона.

Шон О'Мэлли занимает 12-ю строчку в рейтинге лучших бойцов легчайшего дивизиона.