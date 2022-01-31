Президент Bellator заявил о готовности сотрудничать с лигой Хабиба Нурмагомедова EFC

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов сотрудничать с лигой россиянина Хабиба Нурмагомедова. Не так давно экс-чемпион UFC в легком весе организовал первый турнир EFC в США.

«Мы сотрудничаем с Али [Абдель-Азизом], Хабибом [Нурмагомедовым] и Хавьером [Мендесом] уже много лет, — сказал Кокер на пресс-конференции после Bellator 273. — Хабиб — уважаемый мастер смешанного стиля, и мы с ним в хороших взаимоотношениях. Мы будем поддерживать их, как сможем. Я ему сказал: «У нас есть свой бизнес, но когда мы сможем поддержать вас, то мы это сделаем».

EFC 44, в главном событии которого Сергей Харитонов техническим нокаутом выиграл у Тайрона Спонга, проходил в ночь на 29 января в Майами.

В ночь на 30 января в Финиксе состоялся турнир Bellator 273. В главном поединке вечера Райан Бейдер победил Валентина Молдавского единогласным решением судей.