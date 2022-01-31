Тренер Топора о драке после боя: «Не хватило «двоечки», будем бить еще»

Тренер Топора заявил, что Максу Щербакову не хватило «двоечки» в раздевалке

Тренер бойца Макса Топора Щербакова Альберт Кармазян выступил с обращением в своем Instagram.

В сторис он сказал, что конфликт не исчерпан и, более того, он готов вновь наброситься на Топора с кулаками.

«Я смотрю, Топору не хватило легкой «двоечки», значит, будем бить еще», — заявил Кармазян в Instagram.

28 января Щербаков проиграл Новоселову техническим нокаутом на 52-й секунде в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

После боя в раздевалке Щербаков и его экс-наставник, который являлся помощником организаторов, устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.