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Сегодня, 15:41

Тренер Топора о драке после боя: «Не хватило «двоечки», будем бить еще»

Тренер Топора заявил, что Максу Щербакову не хватило «двоечки» в раздевалке
Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер бойца Макса Топора Щербакова Альберт Кармазян выступил с обращением в своем Instagram.

В сторис он сказал, что конфликт не исчерпан и, более того, он готов вновь наброситься на Топора с кулаками.

«Я смотрю, Топору не хватило легкой «двоечки», значит, будем бить еще», — заявил Кармазян в Instagram.

28 января Щербаков проиграл Новоселову техническим нокаутом на 52-й секунде в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

После боя в раздевалке Щербаков и его экс-наставник, который являлся помощником организаторов, устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

Источник: https://ren.tv/news/sport/934013-trener-topora-o-drake-posle-boia-ne-khvatilo-dvoechki-budem-bit-eshche
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