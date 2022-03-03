Майкл Чендлер заявил, что Фергюсон опаснее Макгрегора

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-7) считает, что Тони Фергюсон (25-6) действует гораздо непредсказуемее Конора Макгрегора (22-6), поэтому представляет большую опасность в бою.

«Тони более сложная головоломка [чем Макгрегор] только потому, что он действует непредсказуемо, — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу Thiccc Boy. — Не то чтобы Конор сильно предсказуемый. Он феноменальный спортсмен. Действия Конора трудно просчитать. Но как только ты понимаешь, как он работает, его действия становятся предсказуемыми. В то время как Тони всегда вселяет в тебя неуверенность. Кроме того, он никогда не устает».

Чендлер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он уступил Джастину Гейджи (23-3) единогласным решением судей 6 ноября на UFC 268.

Давид Хачатрян