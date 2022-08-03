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Сегодня, 11:24

Боец UFC Арнольд Аллен показал, как его отец тренируется в суровой домашней качалке

Давид Хачатрян
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28-летний британский полулегковес UFC Арнольд Аллен (18-1) вместе со своим отцом провел тренировку ног в самодельном зале, который построил его отец на заднем дворе дома.

В 10-минутном ролике отец проспекта UFC сделал жим ногами лежа, приседания, гиперэкстензию и другие силовые упражнения. Примечательно, что зал находится на открытом воздухе в Великобритании — из-за обильных дождей все железо покрылось ржавчиной.

Аллен дебютировал в UFC в 2015 году. С тех пор он не проиграл ни одного боя, одержав 9 побед подряд. В прошлом бою он победил Дэна Хукера (21-12) техническим нокаутом в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nsWQ9KcTi74&t.
UFC
ММА
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