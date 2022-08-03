Доминик Круз: «Махачев победит Оливейру, если бой дойдет до решения»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) предполагает, что у Чарльза Оливейры (33-8) больше шансов финишировать Ислама Махачева (22-1), в то время как у россиянина хорошие шансы одержать верх судейским решением.

«У Оливейры хорошие шансы закончить поединок в первых трех раундах, — приводит слова Круза MMAJunkie. — Думаю, он может это сделать. Однако если бой продлится всю дистанцию, то Махачев победит, потому что у него лучшие шансы выиграть решением судей.

Когда Оливейра проигрывал, соперники блокировали его попытки болевых, держали его на спине и молотили. Они били его по ногам, проводили тейкдаун и не давали себя засабмитить. В бою с ним можно довести дело до решения судей. Поэтому я считаю, что стиль Махачева не позволит Оливейре провести ему болевой прием.

То, что сейчас делает Оливейру таким опасным, — это его прогресс. Он больше не пытается перевести тебя на землю. Он на 100 процентов сфокусирован на ударах — прет вперед, выбрасывает колени и локти. Раньше он пытался защищаться от тейкдаунов, а теперь ему все равно. Он дает соперникам перевести себя на землю. Сейчас он больше сфокусирован на том, чтобы нанести тебе как можно больше урона".