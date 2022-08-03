Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:53

Доминик Круз: «Махачев победит Оливейру, если бой дойдет до решения»

Круз считает, что у Махачева хорошие шансы победить Оливейру судейским решением
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) предполагает, что у Чарльза Оливейры (33-8) больше шансов финишировать Ислама Махачева (22-1), в то время как у россиянина хорошие шансы одержать верх судейским решением.

«У Оливейры хорошие шансы закончить поединок в первых трех раундах, — приводит слова Круза MMAJunkie. — Думаю, он может это сделать. Однако если бой продлится всю дистанцию, то Махачев победит, потому что у него лучшие шансы выиграть решением судей.

Когда Оливейра проигрывал, соперники блокировали его попытки болевых, держали его на спине и молотили. Они били его по ногам, проводили тейкдаун и не давали себя засабмитить. В бою с ним можно довести дело до решения судей. Поэтому я считаю, что стиль Махачева не позволит Оливейре провести ему болевой прием.

То, что сейчас делает Оливейру таким опасным, — это его прогресс. Он больше не пытается перевести тебя на землю. Он на 100 процентов сфокусирован на ударах — прет вперед, выбрасывает колени и локти. Раньше он пытался защищаться от тейкдаунов, а теперь ему все равно. Он дает соперникам перевести себя на землю. Сейчас он больше сфокусирован на том, чтобы нанести тебе как можно больше урона".

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Петтис: «Сложно назвать Хабиба величайшим, учитывая то, что сейчас делает Оливейра»

Боец UFC Арнольд Аллен показал, как его отец тренируется в суровой домашней качалке
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости