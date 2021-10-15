Бас Руттен: «Когда Макс Холлоуэй проиграл Макгрегору, я предсказал, что он все равно станет чемпионом UFC»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Бас Руттен вспомнил, как он предсказал чемпионское будущее Максу Холлоуэю.

«Помню, когда я еще вел шоу «Inside MMA», Холлоуэй дрался с Конором Макгрегором, — сказал Руттен на YouTube-канале «Tony Naemi». — По-моему, для них обоих это был третий или четвертый бой в UFC. Макс был вообще молодым парнем (21 год. — Прим. СЭ), он проиграл решением. После боя меня спрашивают о Коноре, что я думаю о нем. Говорю: «Очень точный ударник, хороший рич, который он знает, как использовать. Хорошо чувствует дистанцию. Какого-то успеха он точно добьется».

И потом они спрашивают: «А как насчет его соперника?» И я отвечаю: «Он будет чемпионом UFC». — «Но он ведь проиграл!» — «Да, но в его возрасте так контролировать дистанцию... Очень сложно делать то, что делает он, в таком возрасте. Такие ребята редко встречаются». И по нему я сразу все понял. Это то, что я всегда говорю молодым ребятам: смотрим носом на оппонента и начинаем выяснять, кто лучше чувствует дистанцию. У него я это увидел мгновенно".

Холлоуэй проиграл Макгрегору единогласным решением в августе 2013-го. После этого поражения гавайский боец выиграет 13 боев подряд и станет чемпионом UFC в полулегком весе.