Бас Руттен: «Петр Ян выглядит как ребенок, но его удары несут огромную силу. Он похож на Рамона Деккерса»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Бас Руттен сравнил Петра Яна с легендарным тайбоксером Рамоном Деккерсом.

«Петр Ян или Ян Петр, я не знаю, в каком порядке это правильно произносить, но он выглядит почти как ребенок. И при этом дерется с инстинктами и силой Рамона Деккерса. Все его удары несут в себе огромную силу», — сказал Руттен на YouTube-канале «Tony Naemi».

Деккерс — восьмикратный чемпион мира по муай-тай, первый иностранец, признанный в Таиланде лучшим тайбоксером года. Петр Ян 30 октября подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.