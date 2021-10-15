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Бас Руттен: «Петр Ян выглядит как ребенок, но его удары несут огромную силу. Он похож на Рамона Деккерса»

15 октября, 23:21
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Бас Руттен сравнил Петра Яна с легендарным тайбоксером Рамоном Деккерсом.

«Петр Ян или Ян Петр, я не знаю, в каком порядке это правильно произносить, но он выглядит почти как ребенок. И при этом дерется с инстинктами и силой Рамона Деккерса. Все его удары несут в себе огромную силу», — сказал Руттен на YouTube-канале «Tony Naemi».

Деккерс — восьмикратный чемпион мира по муай-тай, первый иностранец, признанный в Таиланде лучшим тайбоксером года. Петр Ян 30 октября подерется с Кори Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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