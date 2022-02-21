Майрбек Тайсумов: «Виза в США мне всю карьеру испортила. Недавно ее получил, но что с ней делать?»

Австрийский боец ММА чеченского происхождения Майрбек Тайсумов в интервью «СЭ» рассказал о дальнейших планах.

«Я не пропал, просто то были проблемы с визой, то проиграл последний бой, а потом интерес потерял к спорту, — сказал Тайсумов «СЭ». — Честно сказать, эта виза [в США] всю карьеру мне испортила. Я семь лет ждал ее, и вот только недавно получил ее. И что теперь с ней делать?»

«Я сейчас опять включился, начал тренироваться, — продолжил Тайсумов. — Мне надо сначала восстановиться, [так как] полгода вообще не тренировался из-за травмы. Вот восстанавливаюсь, еще нужно пару месяцев для того, чтобы полностью восстановиться. Потом уже будем готовиться».

В своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби, Тайсумов уступил бразильцу Диего Феррейре единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Тайсумова в ММА 27 побед и 6 поражений (7-2 в UFC).