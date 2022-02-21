Австрийский боец ММА Тайсумов рассказал, когда планирует вернуться в ММА

Австрийский боец ММА чеченского происхождения Майрбек Тайсумов назвал примерные сроки возвращения.

«Я сейчас загадывать, говорить даты не буду, — сказал Тайсумов «СЭ». — После восстановления обязательно сообщу. В скором времени, после Рамадана, подеремся».

В своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби, Тайсумов уступил бразильцу Диего Феррейре единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Тайсумова в ММА 27 побед и 6 поражений (7-2 в UFC).

«Как смог выйти из кризисного положения после поражения? Я до сих пор думаю об этом [о поражении от Феррейры], не могу забыть... А так бывают проигрыши и выигрыши — ничего страшного. Просто из-за именно этого проигрыша, этому человеку мне было больно. Вроде должен был выиграть... Но, как бы то ни было, проиграл — значит, проиграл. Скоро выиграем».