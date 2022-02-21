Чимаев: «Хочу завоевать несколько чемпионских поясов и стать лучшим, не готов быть обычным парнем»

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что хочет выиграть еще несколько чемпионских титулов.

«Я хочу завоевать несколько чемпионских поясов и стать лучшим. Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC. Мне нужно два или три пояса. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Мы можем строить планы, но последнее слово за Всевышним», — приводит слова бойца BJPenn.

Также Чимаев рассказал о предстоящем поединке с Гилбертом Бернсом.

«Честно признаться, я не вижу в нем настоящего вызова. В поединке может случиться все что угодно. Но я уверен в себе, как всегда. Я уничтожу его своей мощью и навыками. Я это чувствую. Он может думать иначе, но я выйду и сделаю то, что сделал в предыдущем поединке», — добавил боец.

Бой Чимаева и экс-претендента на титул UFC в полусреднем весе Бернса пройдет 9 апреля на UFC 273.