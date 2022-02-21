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Сегодня, 10:47

Чимаев: «Хочу завоевать несколько чемпионских поясов и стать лучшим, не готов быть обычным парнем»

Чимаев заявил, что хочет выиграть еще несколько чемпионских поясов
Анна Горшкова
Корреспондент

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что хочет выиграть еще несколько чемпионских титулов.

«Я хочу завоевать несколько чемпионских поясов и стать лучшим. Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC. Мне нужно два или три пояса. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Мы можем строить планы, но последнее слово за Всевышним», — приводит слова бойца BJPenn.

Также Чимаев рассказал о предстоящем поединке с Гилбертом Бернсом.

«Честно признаться, я не вижу в нем настоящего вызова. В поединке может случиться все что угодно. Но я уверен в себе, как всегда. Я уничтожу его своей мощью и навыками. Я это чувствую. Он может думать иначе, но я выйду и сделаю то, что сделал в предыдущем поединке», — добавил боец.

Бой Чимаева и экс-претендента на титул UFC в полусреднем весе Бернса пройдет 9 апреля на UFC 273.

Источник: https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/khamzat-chimaev-explains-what-he-wants-to-achieve-in-the-ufc-before-his-eventual-retirement-i-want-two-or-three-belts/
Хамзат Чимаев
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