Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:58

Александр Романов подерется 1 мая на UFC on ESPN 35

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) проведет бой против американца Чейза Шермана (15-9) 1 мая на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Поединок между молдаванином и американцем должен был состояться на прошедшем 24 апреля турнире UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, однако бой был отменен из-за незначительных проблем со здоровьем у Шермана.

Романов провел в UFC 4 боя, 3 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Джареда Вандераа (12-7) техническим нокаутом во втором раунде 9 октября 2021 года на UFC Fight Night 194. Шерман идет на серии из 3 поражений. В прошлом бою он проиграл сабмишном в первом раунде Джейку Коллиеру (13-6) на UFC on ESPN 32. Турнир состоялся 15 января в Лас-Вегасе.

ММА
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Хандожко получил 50 тысяч долларов бонусом за победу на UFC

«Выпил бы пива с этим парнем». Стерлинг рассказал о своем отношении к Петру Яну
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости