Александр Романов подерется 1 мая на UFC on ESPN 35

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) проведет бой против американца Чейза Шермана (15-9) 1 мая на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Поединок между молдаванином и американцем должен был состояться на прошедшем 24 апреля турнире UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, однако бой был отменен из-за незначительных проблем со здоровьем у Шермана.

Романов провел в UFC 4 боя, 3 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Джареда Вандераа (12-7) техническим нокаутом во втором раунде 9 октября 2021 года на UFC Fight Night 194. Шерман идет на серии из 3 поражений. В прошлом бою он проиграл сабмишном в первом раунде Джейку Коллиеру (13-6) на UFC on ESPN 32. Турнир состоялся 15 января в Лас-Вегасе.