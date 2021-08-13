«Начинаешь с вина и переходишь на более крепкие напитки». А. Емельяненко рассказал, сколько дней подряд он пил
Боец ММА Александр Емельяненко ответил, сколько максимум дней подряд он употреблял спиртные напитки.
«Я даже не знаю. Много, — сказал Емельяненко в интервью ютуб-каналу «Руки Выше». — Последний год практически весь такой и вышел. Отдыхал, восстанавливался. Что-то мне ничего не хотелось делать. Прям лень такая была. В какой-то момент даже до магазина лень было ходить, что я через курьеров заказывал».
На вопрос о том, почему он выпивал, будучи известным, Емельяненко заявил следующее:
«Надоедает все. Просто я понимаю, что это все нужно для картинки — для чего-то, где ждут. Там же, где после какого-то мероприятия, интервью или события, тебя сразу же забыли. Сразу же ждать перестали, потому что получили нужное и необходимое. А так распыляться и разрываться на всех у меня и времени нет, и сил не хватит. Иногда бывает такая перенасыщенность всеми этими программами, тренировочными процессами, что уже устает организм. И надо отдохнуть, и поэтому идешь в магазин, берешь вина... Ну, начинаешь с вина. Потом переходишь на более крепкие спиртные напитки — виски, водка. И отдыхаешь потихоньку. Пьешь, ешь, спишь».
Следующим соперником Александра Емельяненко станет блогер Артем Тарасов. Их бой состоится в сентябре в организации «Наше Дело». На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.
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