Александр Емельяненко считает себя более талантливым бойцом, чем брат Федор

Александр Емельяненко уверен, что он более талантливый боец, чем его легендарный брат Федор.

«Так и есть, — сказал Емельяненко-младший в интервью Youtube-каналу «Руки Выше». — Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, ну, когда я в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Только начинал форму набирать, и я был в порядке».

В своем следующем бою, который состоится в сентябре в организации «Наше Дело», Александр Емельяненко проведет бой против блогера и самбиста Артема Тарасова, который весит примерно 80 кг.

Федор Емельяненко в октябре подерется с американцем Тимоти Джонсоном. Они сразятся 23 октября в главном событии турнира Bellator в Москве.