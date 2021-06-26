Рахмонов победил Празериса на турнире UFC Fight Night
Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов победил бразильца Мишеля Празериса на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Поединок прошел в предварительном карде в рамках полутяжелого веса. Рахмонов победил во втором раунде удушающим приемом. У 26-летнего спортсмена 14 побед в ММА и ни одного поражения. 39-летний бразилец победил в 26 поединках при четырех поражениях.
Результаты остальных поединков предварительного карда:
Легкий вес: Дамир Хаджович (Босния и Герцеговина) победил Янси Медейроса (США) — единогласное решение судей.
Полулегкий вес: Чарльс Роса (США) победил Джастина Джеймса (США) — разделенное решение судей.
Женский легчайший вес: Джулия Авила (США) победила Юлию Столяренко (Литва) — удушающий прием, третий раунд.
Полутяжелый вес: Марчин Прахне (Польша) победил Айка Виллануэву (США) — технический нокаут, второй раунд.
Полусредний вес: Джермайя Уэллс (США) победил Варлея Алвеса (Бразилия) — нокаут, второй раунд.
Полутяжелый вес: Кенни Нзечукву (Нигерия, США) победил Данилу Маркеса (Бразилия) — технический нокаут, третий раунд.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю