Рахмонов победил Празериса на турнире UFC Fight Night

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов победил бразильца Мишеля Празериса на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок прошел в предварительном карде в рамках полутяжелого веса. Рахмонов победил во втором раунде удушающим приемом. У 26-летнего спортсмена 14 побед в ММА и ни одного поражения. 39-летний бразилец победил в 26 поединках при четырех поражениях.

Результаты остальных поединков предварительного карда:

Легкий вес: Дамир Хаджович (Босния и Герцеговина) победил Янси Медейроса (США) — единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Чарльс Роса (США) победил Джастина Джеймса (США) — разделенное решение судей.

Женский легчайший вес: Джулия Авила (США) победила Юлию Столяренко (Литва) — удушающий прием, третий раунд.

Полутяжелый вес: Марчин Прахне (Польша) победил Айка Виллануэву (США) — технический нокаут, второй раунд.

Полусредний вес: Джермайя Уэллс (США) победил Варлея Алвеса (Бразилия) — нокаут, второй раунд.

Полутяжелый вес: Кенни Нзечукву (Нигерия, США) победил Данилу Маркеса (Бразилия) — технический нокаут, третий раунд.