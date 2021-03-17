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Александр Емельяненко: «Хочу провести как можно больше боев за год»

16:35
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, какие бои планирует провести в будущем.

«Хотел бы провести бой без перчаток. Были предложения. Но, к сожалению, виза в Америку мне закрыта. В России тоже поступают предложения подраться на голых кулаках, — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник». — Голым кулаком удар слабее, чем в перчатке. Но он травмоопаснее. Много сечек будет, больше крови. Дольше будешь восстанавливаться.

Хочу провести как можно больше боев за год. Пока мой рекорд — пять боев».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0nLPszORl2flVcrwdgIqnQ

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