Израэль Адесанья: «Жалею, что в бою с Блаховичем не заряжался в силовые удары»

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Израэль Адесанья поделился мнением, что он сделал не так в бою с Яном Блаховичем.

«Если вы посмотрите мои бои, то увидите, что я всегда бью на точность, а не на силу. Но в бою с Блаховичем я должен был бить несколько раз именно с полным вложением. Жалею, что не сделал этого. После боя он сказал, что я бил сильнее, чем он предполагал, но я все равно ни разу не ударил с по-настоящему полным вложением.

Два моих главных сожаления по этому бою — это то, что я не спустил крючок в одном моменте 4-го раунда и затем — в одном моменте 5-го раунда. Я должен был бить и бить сильно. Ян удивил меня тем, как он защищался после того, как попадался на мои финты.

Я делал финт, он дергался, но затем он делал незаметные отшаги и смещения, и мне уже нужно было придумывать что-то другое. Два раза один и тот же финт не работал. Он очень умный в защитном плане боец. Я не оспариваю результат боя, он выиграл 2, 4 и 5 раунды, выиграл весь бой«, — сказал Адесанья в интервью ESPN.

7 марта Блахович победил Адесанью единогласным решением в главном бою вечера UFC 259.