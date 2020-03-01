Александр Емельяненко: «Что вот я сделал в состоянии алкогольного опьянения? Я хоть кого-нибудь побил?»

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался насчет скандалов с его участием, связанных с употреблением алкоголя.

— Что вот я сделал в состоянии алкогольного опьянения? Я хоть кого-нибудь побил? Кому-нибудь нос сломал? Кому-нибудь хоть что-нибудь сделал? Да нет, — сказал Емельяненко в передаче «О них говорят» телеканала «Пятый канал». — В лучшем случае послал кого-нибудь открытым текстом. У меня нет зависимости, что сегодня пятница и мне нужно набухаться, как у большинства офисных работников. Они живут пятницей для того, чтобы нажраться, в субботу похмелиться, в воскресенье оттаять, а в понедельник — на работу. Да нет, у меня такого нет.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Он выступает в ММА с 2003 года.