Абдулманап Нурмагомедов: «Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Махачева»

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность поединка между Исламом Махачевым и Конором Макгрегором.

— Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 легкого веса UFC, — цитирует Нурмагомедова RT. — И если он одержит досрочную победу, станет претендентом на чемпионский пояс. У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он окажется сильнее Дональда Серроне. Почему нет? Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Ислама. Ничего нового для меня в этом нет, но мы все равно их достанем.

Кто предпочтительнее, Дональд или Конор? Да мы и того и другого переведем в партер на третьей минуте. Разницы нет. Они ведь ударники, а у Ислама большой багаж борьбы. Но он может и в стойке подраться, у него очень хороший грэпплинг. Его победа над обоими кажется мне реальной. Когда я вижу соперника, я думаю, как его достать и что с ним делать.