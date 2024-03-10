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10 марта, 15:37

Завуров полагает, что в поединке Шаблий — Нурмагомедов будет раздельное решение

Алина Савинова
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Экс-чемпион М-1 и старший ученик Абдулманапа Нурмагомедова Шамиль Завуров поделился ожиданиями от противостояния Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова.

«Шаблий против Нурмагомедова — очень конкурентный бой. У Усмана не такая сильная борьба, чтобы забороть Шаблия. У Александра очень хорошая защита от переводов. Нурмагомедову придется очень много работать в стойке, а Шаблий очень чувствителен на руках. Победит тот, кто будет больше готов функционально. Думаю, даже будет раздельное решение. Трудно сказать. Умар Нурмагомедов борется лучше, он не отдает спину. Усман тоже умеет работать внизу, но ему сложно с сильными борцами. Мы видим, что Усман очень разнообразный, он не дает попасть в себя. Это будет играть особую роль», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru.

Титульный поединок состоится 17 мая на турнире Bellator 303. На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения в ММА. В активе Шаблия 24 победы при трех поражениях.

Источник: Metaratings.ru
Усман Нурмагомедов
ММА
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