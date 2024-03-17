Шаблий: «Я считаю, что я на голову выше Усмана Нурмагомедова»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) заявил, что он лучше как боец чем чемпион дивизиона Усман Нурмагомедов (17-0).

«У нас с Усманом были одни и те же соперники: Патрики Фрейре, Брент Примус. И все могут увидеть, что я делаю с этими ребятами и что делает Усман. Я не даю им шанса, я забираю каждый раунд вчистую. Не оставляю шансов ни в стойке, ни в партере. Я считаю, что я на голову выше Усмана», — сказал Шаблий в интервью MMA Junkie.

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция.