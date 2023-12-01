Магомедов: «Ты можешь быть звездой, а парнишка из нашего зала будет тебя в борьбе кидать туда-сюда»

Чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов рассказал о тренировках в зале Universal Fighters под руководством Расула Магомедалиева.

«У Расула я тренируюсь лет 10-11 с тех пор как переехал в Махачкалу. Мне он подходит как тренер. Он сам развивается с каждым годом. Бывают тренеры, которые делают одно и тоже и стоят на своем, а он часто выезжает на бои в Америку, Бразилию, видит разные тренировки и всюду что-то берет. Со временем он что-то добавляет в свою методику, становится все опытнее. Кому-то он может не подойти, потому что у нас в зале стабильно делается акцент на борьбу, а кто-то не хочет много бороться и предпочитает красиво драться в стойке. У нас какой бы ты стоечник не был, тебя заставят работать у стенки и почувствовать себя мешком. После такого может пропасть желание ходить к нам в зал. Ты можешь быть звездой, именитым бойцом, а потом простой парнишка из нашего зала тебя будет кидать туда-сюда. Русские ребята тоже к нам приезжают, такие как Рома Копылов, Вова Минеев. Когда они пришли, их полгода кидали туда-сюда молодые ребята, но они потихоньку набрали в борьбе, не сдались и не ушли в другие залы», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

28-летний Магомедов провел 11 поединков в ММА за карьеру, во всех из которых одержал победы. 8 декабря он проведет поединок с Адланом Ибрагимовым в рамках турнира АСА 167.