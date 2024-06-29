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Бадаев: «Не думаю, что Орловский продолжит карьеру в АСА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что боец UFC Андрей Орловский не интересен российской лиге.

«Это имя. Андрей вызывает уважение за преданность к этому спорту и долголетие. Ничего плохого не могу сказать об этом бойце. Но для ACA он не подходит. Не тот путь, по которому двигается лига. Орловский провел много боев и отдал много здоровья. Он прошел достойный путь. Был чемпионом. Один из лидеров по количеству боев и побед в организации. Дерется больше 20 лет. Легенда спорта.

У каждого бойца есть свой пик и закат. Андрей находится на закате. Баснословные суммы ему здесь давать не будут. А что его еще может мотивировать? Не думаю, что он продолжит карьеру здесь, или, что мы сделаем ему предложение», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаев.

45-летний Орловский за карьеру одержал 34 победы и потерпел 23 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/liga-aca-ne-zainteresovana-v-podpisanii-kontrakta-s-eks-chempionom-ufc-orlovskim-377561/
Андрей Орловский
ММА
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