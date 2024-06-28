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Сегодня, 13:09

Бадаев: «На Резникова будет давить то, что Коков — спарринг-партнер Багова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил расклад сил в предстоящем поединке между Артемом Резниковым и Мухамедом Коковым.

«Это логичный бой. Оба топовые спортсмены, и оба идут на серии из двух поражений. Коков проиграл Абдулу-Азизу Абдулвахабову нокаутом и Дауду Шайхаеву решением, Резников — Эдуарду Вартаняну и Али Багову. Болезненные поражения для обоих. Более тяжелые поражения потерпел Артем. То, что Коков спарринг-партнер Багова, может дополнительно давить на него. Но у нас нет задачи кого-то жалеть или вести. Оба в лиге и оба в одном весе, поэтому самое время их свести. Мы создаем интересные бои. Бойцы не нуждаются в том, чтобы их жалели», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Резникова и Кокова пройдет 28 июня в Сочи на арене ДС «Большой».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
Мухамед Коков
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