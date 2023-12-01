Магомедов рассказал, что бойцы часто отказываются драться с ним

Чемпион АСА Муслим Магомедов рассказал об отказах соперников выходить на бой с ним.

«Все поймали тишину. Гран-при идет, а не слышно про него ничего. Надо немножко дать газа, чтобы было поинтереснее. Некоторые бойцы отказываются со мной драться. Не буду называть имена, но за много лет в АСА часто бойцы не хотели выходить. Если ты дерешься в лиге, то как можно не выходить на бой из-за уважения? Почему они должны меня так уважать, чтобы со мной на бой не выходить? Я же не их родственник или близкий, не сделал им ничего такого, чтобы так уважали. Наверное, просто не хотят. Кто-то думает, что проиграет», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

28-летний Магомедов провел 11 поединков в ММА за карьеру, во всех из которых одержал победы. 8 декабря он проведет бой с Адланом Ибрагимовым в рамках турнира АСА 167.