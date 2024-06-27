Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 15:20

АСА 177 Багов — Шайхаев: время начала и где смотреть бои турнира

Турнир АСА 177 с боем Багов — Шайхаев пройдет 28 июня в Сочи
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Турнир АСА 177 состоится в Сочи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

28 июня в Сочи во Дворце спорта «Большой» пройдет турнир АСА 177. Он начнется в 15.20 по московскому времени. В главном событии вечера ММА подерутся российские представители легкого веса Али Багов и Дауд Шайхаев.

Смотреть бои основного карда турнира АСА 177 можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 21.00 мск. Весь вечер смешанных единоборств в Сочи покажут для всех пользователей с подписками на официальном сайте АСА и на канале «Матч Боец».

В соглавном событии АСА 177 подерутся в полутяжелом весе россиянин Муслим Магомедов (13-0) и представитель Армении Григор Матевосян (13-3).

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

Али Багов
Дауд Шайхаев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
Португалия встретится с Грузией в матче Евро-2024 26 июня
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев: «Роль Хасиева в ACA после реорганизации не изменилась»

Али Багов и Дауд Шайхаев сделали вес перед ACA 177

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости