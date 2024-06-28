Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 15:00

АСА 177: прямая трансляция боев турнира 28 июня

Турнир по смешанным единоборствам ACA 177 покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Муслим Магомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир по смешанным единоборствам ACA 177 пройдет в пятницу, 28 июня. Соревнования пройдут в Сочи. Начало — в 15:20 по московскому времени.

Смотреть бои основного карда турнира АСА 177 можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 21.00 мск. Весь вечер смешанных единоборств в Сочи покажут для всех пользователей с подписками на официальном сайте АСА и на канале «Матч Боец».

В главном событии вечера ММА подерутся российские представители легкого веса Али Багов и Дауд Шайхаев. В соглавном событии АСА 177 подерутся в полутяжелом весе россиянин Муслим Магомедов (13-0) и представитель Армении Григор Матевосян (13-3).

АСА: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и статистика спортсменов в актуальном виде на сайте «СЭ».

Али Багов
Дауд Шайхаев
Муслим Магомедов
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Путин подписал указ о ежемесячной выплате служащим по контракту военным
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента Азербайджана
WSJ сообщила о дискуссиях демократов по замене Байдена на выборах президента США
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев: «На Резникова будет давить то, что Коков — спарринг-партнер Багова»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости