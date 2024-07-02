Чемпион АСА Гасанов впечатлен тренировками с Хабибом

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов рассказал о подготовке к будущему поединку под руководством экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Приступил к тренировкам сразу после Рамадана. Уже через неделю мы поехали в Кисловодск. Там были общие сборы под руководством Хабиба и тренера Магомеда Багандова. Основной акцент был на Ислама [Махачева], также были я, Искрам Алискеров, Рамазан Курамагомедов, Умар… Все ребята, у кого скоро старты, дали хороший акцент на функциональную подготовку. Самое время было поднимать свои показатели.

Когда мы с Хабибом начали бороться, то первую минуту я еще мог выйти из-под него, некоторое время работал сверху. Но он обратно меня перевел — а когда Хабиб сверху работает, такого давления я еще ни с одним соперником не чувствовал. Мы все слышим насчет контроля Хабиба, но, пока ты с ним лично не поборешься, ты не поймешь, насколько он грамотный. Он четко все доводит — на тебя будто бетонная плита навалилась. Ты не можешь шевелиться. Это меня сильно удивило», — приводит слова Гасанова Sport24.