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Сулумов — о ситуации с Пономаревым: «Большой дядя, а ведет себя как ребенок»

Алина Савинова
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Бывший чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов заявил о желании обсудить ситуацию с тяжеловесом ACA Григорием Пономаревым, который грубо высказался о нем после его поражения от Александра Сарнавского.

«Нет, разговора не было. Не виделись. У него было время набрать и что-то объяснить. Если он будут стоять на своем, я тоже буду. Как-то набрал ему, но он не взял. Меня заблокировал и друзей. Большой дядя, а ведет себя как ребенок. Время все расставит по местам. Ответит или не ответит. Я чуть подостыл, но не забыл», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сулумова.

Боец считает, что у Пономарева не было никакой причины, чтобы негативно высказываться о нем.

«Обоснует, я поговорю с ним. Может быть, я поддержал Мухумата Вахаева. Хотя не помню, где и как. Но я не глумился над травмой Пономарева. Типа: «нога вылетела и болтается как резинка». Как адекватный человек я не позволю себе такого отношения», — добавил Сулумов.

23 февраля Сарнавский победил Сулумова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 в Москве и завоевал чемпионский пояс в легком весе.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Сарнавский
Григорий Пономарев
Магомед Сулумов
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