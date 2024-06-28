АСА 177 Багов — Шайхаев: расписание боев карда и трансляция турнира
На турнире в Сочи 28 июня АСА 177 пройдет 19 боев
В Сочи 28 июня состоится турнир АСА 177. Во Дворце спорта «Большой» пройдут 19 поединков.
Бои предварительного карда начнутся в 15.20 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00. Посмотреть все поединки вечера ММА можно будет по подписке на канале «Матч Боец» и на официальном сайте АСА. Бои основного карда бесплатно увидят все зрители «Матч ТВ» и matchtv.ru.
«СЭ» публикует информацию о времени начала и расписании поединков турнира АСА 177.
Полный кард АСА 177
Предварительный кард
- 15.20. Рустам Асуев — Александр Ковалев
- 15.40. Зумсо Зураев — Араш Садеги
- 16.00. Юсуп-Хаджи Зубариев — Арсен Шибзухов
- 16.20. Хамзат Сакалов — Амазасп Мартиросян
- 16.40. Сулим Баталов — Олег Оленичев
- 17.00. Мансур Хатуев — Астемир Нагоев
- 17.20. Ислам Мешев — Сайфулла Джабраилов
- 17.40. Хусейн Кушагов — Михаил Долгов
- 18.00. Рамазан Эмеев — Владимир Васильев
- 18.20. Маркос Родригес — Апти Бимарзаев
- 18.40. Амирхан Адаев — Виктор Макаренко
- 19.00. Виталий Бигдаш — Леонардо Силва
- 19.20. Рустам Керимов — Клеверсон Силва
- 19.40. Алихан Сулейманов — Карлос Аугусто
Основной кард
- 20.00. Артем Резников — Мухамед Коков
- 20.30. Вартан Асатрян — Рыскулбек Ибраимов
- 21.00. Артем Фролов — Саламу Абдурахманов
- 21.30. Муслим Магомедов — Григор Матевосян
- 22.00. Али Багов — Дауд Шайхаев
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