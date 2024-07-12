Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 02:12

Бадаев: «Таджикские бойцы Муминов и Бадахши сами приняли решение подраться друг с другом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал анонс поединка между таджикскими бойцами Абдул-Каримом Бадахши и Оятулло Муминовым.

«Мы не думали, что анонс этого поединка вызовет такую бурную реакцию. Да, мы понимали, что это два этнических таджика, живущих в разных странах. Один в России, а второй в Афганистане. Но мы не имели возможности развести их. И по времени, и по договоренностям получилось так, что оба должны были выступить в Москве 16 августа. Во-вторых, для Муминова и Бадахши не было подходящих по уровню соперников, кроме их самих. Была еще кандидатура Масуда Замонова, но он тоже таджик.

Турнир и без того состоит из пар, где мы развели таджикских бойцов. Нам ничего не оставалось, кроме как свести Муминова и Бадахши. Они могли подраться позже, но с другими соперниками, но приняли решение выступить в августе. Это спорт. Русские дерутся с русскими, дагестанцы с дагестанцами, чеченцы с чеченцами. Иногда происходят не совсем приятные для нас вещи. Бойцы выбрали эту дорогу, поэтому данный поединок и стал возможен. Многие пишут: «Отмените этот бой». Как мы можем сделать это? У нас есть свои планы, ожидания. Думаю, болельщики нас поймут», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Оятулло Муминов
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Российских игроков «Урарту» не пустили на матч в Эстонию
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент ACA Бадаев: «Это круто, что Багов и Резников помирились»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости